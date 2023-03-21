Marmaris'te çocuklara balon, rüzgar gülü, vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası kutlamaları kapsamında fidan, balon ve rüzgar gülü dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde çocuklara etkinlik kapsamında balon ve rüzgar gülü, ailelerine de fidan dağıtımı yapıldı.

İşletme Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanları tarafından vatandaşlara, fıstık çamı, defne, hünnap, badem, ceviz, kestane ve kara selvi fidanları dağıtıldı.

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