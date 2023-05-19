Muğla ve ilçelerinde fener alayı ile konser düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı ile konser düzenlendi.



Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan toplanan kalabalık, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde yaklaşık 3 kilometre yürüdü. Evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerden yürüyüşe katılanlara eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren fener alayının ardından Gece Yolcuları konser verdi.

Bodrum ilçesinde Neyzen Tevfik Caddesi marina istikametinden bando takımı eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü, Bodrum Belediye Meydanı'na kadar devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalığa çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte başarılı sporculara ödülleri verildi.

Gecede sanatçı Sefo şarkılarıyla vatandaşı coşturdu.

Marmaris ilçesinde de Atatürk Caddesi boyunca binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı. Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Aybüke Elbere ve Berkay konseri gerçekleştirildi.

Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda Volkan Konak konseri düzenlendi. Konsere çok sayıda vatandaş katıldı.

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