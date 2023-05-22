Bodrum'da su alan tekne karaya oturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde su alan ahşap tekne karaya oturdu.

Kumbahçe önlerinde demirli ahşap tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su aldı. Karaya oturan ve üst kısmı su üzerinde kalan teknede kimsenin olmadığı bildirildi.

Teknenin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Teknenin sahibine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.