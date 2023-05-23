Dalaman'da otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı "Şahin" isimli yavru köpek telef oldu.

Karaçalı Mahallesi Kestane Sokak’ta Dilek Erkek'e ait yavru Alman kurt köpeğe, kedinin arkasından koştuğu sırada sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 MA 4934 plakalı otomobil çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kazada yavru köpek telef oldu. Erkek ise sürücünün bulunması ve cezalandırılması için karakola giderek şikayetçi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.