Bodrum'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Konacık Mahallesi Ardınç Sokak'ta bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarını alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, ekiplerce kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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