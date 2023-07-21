Muğla'da sahil güvenlik ekipleri orman yangınlarına karşı denizden devriye görevi yapıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da sahil güvenlik ekipleri, artan hava sıcaklıkları nedeniyle yangın riski oluşan ormanlık alanlarda denizden devriye görevi yürütüyor.

Ekipler, il genelinde orman yangınlarını önleyici tedbirler kapsamında denizdeki vatandaşları da yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde uyarıyor.

Sahil Güvenlik botlarından 24 saat ormanları gözleyen ekipler, yüksek risk taşıyan bölgelerde ormanlık alanlara girilmemesi, orman içinde ve piknik alanlarında yangına sebep olabilecek mangal yakma, sigara izmariti atma, cam ve pet şişeleri ormanda bırakma gibi davranışlardan kaçınılması, kontrolsüz ateş veya duman gibi riskli durumlar gözlemlendiğinde 112 ihbar hattına bildirilmesi konusunda vatandaşlara eğitici ve uyarıcı bilgiler veriyor.

Ormanların korunması amacıyla gerekli hassasiyeti en üst düzeyde gösteren ekipler, olumsuz bir durum yaşandığında orman bölge müdürlüğü ekipleriyle iletişim kuruyor.