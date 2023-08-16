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        Marmaris'te meydana yapılması planlanan proje için referandum başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 16:17
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        Marmaris'te meydana yapılması planlanan proje için referandum başladı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, belediye tarafından mahalle meydanına yapılacağı duyurulan ve vatandaşların tepki gösterdiği proje için halk oylaması yapılıyor.

        Marmaris Belediyesi, İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'na çok amaçlı salon, yeraltı otoparkı ve pazar yerinden oluşan proje için tepkiler üzerine referandum kararı aldı.

        İki sün sürecek ve mahalle yaşayanlarının oy kullanabileceği halk oylaması için belediye ek hizmet binası önüne 14 sandık kuruldu.

        Son seçimlerde İçmeler'de kayıtlı 4 bin 823 seçmenin oy kullanması için belediye çalışanları görev aldı. İsteyen vatandaşların gözlemci olarak durduğu alanda oy verme işlemi saat 08.30'da başladı. Projenin hayata geçip geçmeyeceğini iki gün sürecek referandum sonucu belirleyecek.

        Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, başkanlık makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da ilk kez bir projenin hayata geçirilmesi için referandum yapıldığını sandıktan çıkan sonuca harfiyen uyacaklarını söyledi.

        Meydanın belde belediye başkanlığı döneminde ticari ilan olarak belirlendiğini ifade eden Oktay, meydanı kendilerinin ticari alana çevirmediklerini kaydetti.

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