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        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 19:11
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        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
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        MUĞLA (AA) - Muğla’nın Bodrum ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        Konacık Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bitişiğindeki ana trafo da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden belediye personeli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belediye binasında bulunan personel güvenli şekilde tahliye edildi. Patlama ihtimaline karşı cadde belediye personelleri tarafından trafiğe kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında trafoda maddi hasar oluştu. Yangının aşırı yükleme ve sıcaklardan dolayı çıktığı belirlendi.

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