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        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 00:34
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        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen de yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Farklı zamanda ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bottaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Öte yandan aynı bölgedeki farklı bir çalışmada, göçmen kaçakçısı olabileceği bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan sürat teknesindeki 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

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