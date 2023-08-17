Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı kadrosuna kattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Kariyerinde Karacabey Belediye, Uşakspor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Bodrumspor, Rapid Wien II gibi önemli takımların formasını giyen Abdullah Balıkçı'ya Fethiyespor forması altında başarıla dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Marmara'da temmuz yağışlarındaki düşüş tedirgin etti!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        ATM fazla para verdi, kuyruk oluştu!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        İşte Şenol Güneş'in 11'i!
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi
        Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme değerlendirmesi

        Benzer Haberler

        Evlilik teklifine "evet" yanıtını gökyüzünde aldı
        Evlilik teklifine "evet" yanıtını gökyüzünde aldı
        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalan...
        Muğla açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 düzensiz göçmen yakalan...
        Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çökt...
        Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çökt...
        Fethiye açıklarındaki teknede yaralanan kişi tahliye edildi
        Fethiye açıklarındaki teknede yaralanan kişi tahliye edildi
        Muğla Valisi İdris Akbıyık görevine başladı
        Muğla Valisi İdris Akbıyık görevine başladı
        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Bodrum'da trafoda çıkan yangın söndürüldü