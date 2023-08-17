Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı kadrosuna kattı

MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Abdullah Balıkçı'yı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Bandırmaspor forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdullah Balıkçı ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kariyerinde Karacabey Belediye, Uşakspor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Bodrumspor, Rapid Wien II gibi önemli takımların formasını giyen Abdullah Balıkçı'ya Fethiyespor forması altında başarıla dileriz." ifadesi kullanıldı.