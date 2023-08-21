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        Muğla'da park halindeyken alev alan panelvan yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:08
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        Muğla'da park halindeyken alev alan panelvan yandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde park halindeyken alev alan panelvan yanarak kullanılamaz hale geldi, sazlığa da sıçrayan yangın söndürüldü.

        Sarıgerme mevki Kemal Şahin Bulvarı'nda park halindeki panelvanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, kanal kenarındaki sazlıklara sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Yapılan incelemede panelvanın bir kişi tarafından yakıldığının tespit edildiği öne sürüldü.

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