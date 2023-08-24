Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Dalaman Kitap günleri etkinliği sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 00:59 Güncelleme: 24.08.2023 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dalaman Kitap günleri etkinliği sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen Kitap Günleri etkinliği devam ediyor.

        Dalaman Tertip Komitesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlik vatandaşlar ve öğrencilerden ilgi görüyor.

        Yaklaşık 30 yayınevinin yer aldığı etkinlikte yazarlar, söyleşi programlarında kitapseverlerle buluşuyor.

        Etkinlik alanında konuşan Dalaman Tertip Komitesi Başkanı Sezer Durmuş, bir hafta sürecek etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Durmuş, Dalaman'ın kitapla anılan bir ilçe olması için çalışmaları sürdüreceklerini, etkinliğin gelecek yıllarda daha kapsamlı hale gelmesi için çalışacaklarını kaydetti.

        Etkinlik, 27 Ağustos'ta sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"

        Benzer Haberler

        "Blue" adlı mega yata Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı
        "Blue" adlı mega yata Bodrum'da yakıt ikmali yapıldı
        Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 106 kilogram atık çıkarıldı
        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 106 kilogram atık çıkarıldı
        Fethiye'de emniyetin "Gönül Bağı Projesi" ile engelli öğrenci tekerlekli sa...
        Fethiye'de emniyetin "Gönül Bağı Projesi" ile engelli öğrenci tekerlekli sa...
        Ağabeyini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı
        Ağabeyini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli 14 yıl sonra yakalandı
        Muğla'da "Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları" farkındalık etkinli...
        Muğla'da "Sucul İstilacı Türler ve Hayalet Av Araçları" farkındalık etkinli...