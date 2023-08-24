20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali Gülsin Onay konseriyle devam etti
MUĞLA (AA) - Piyanist Gülsin Onay, 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, devlet sanatçısı Onay'ı konuk etti.
Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserde Onay, sevenlerinin karşısına Schubert, Chopin ve Liszt gibi bestecilerin başyapıt niteliğindeki eserlerinden derlediği özel bir seçkiyle çıktı.
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, 28 Ağustos'a kadar sürecek.