Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'e "Norwegian Jade" ile 2 bin 100 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, 2 bin 100 turistle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 14:51 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'e "Norwegian Jade" ile 2 bin 100 turist geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, 2 bin 100 turistle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Bodrum Limanı'ndan gelen 294 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 100 yolcu ile 1800 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı. Bazı yolcular, tarihi turistik yerleri ziyaret etti.

        "Norwegian Jade", akşam saatlerinde Rodos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        Kırtasiye alışverişlerinde 'tasarruf' dönemi! Ucuz kalem, ince defter
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Tartıştığı kız arkadaşı öldürdü!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 121 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 121 kaçak göçmen kurtarıldı
        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
        Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a...
        Deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a...
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı (2)
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza yaptı (2)
        Marmaris'te otelin bahçesinde yangın korkuttu
        Marmaris'te otelin bahçesinde yangın korkuttu
        Muğla ile Antalya'yı ayıran Saklıkent Kanyonu, ziyaretçilerini serinletiyor
        Muğla ile Antalya'yı ayıran Saklıkent Kanyonu, ziyaretçilerini serinletiyor