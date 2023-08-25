Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'ya çoklu kademeli kavşak yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 18:16 Güncelleme: 25.08.2023 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'ya çoklu kademeli kavşak yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'ya çoklu kademeli kavşak yapılacağını bildirdi.

        Mete, İl Başkanı Gültekin Akça ve partililerle parti binasında basın toplantısı düzenledi. Mete, burada yaptığı konuşmada, kent girişine akıllı kavşak için yapılan yüksek kademeli geçiş projesi için çalışmaların başladığını söyledi.

        Kendisinin il başkanlığı döneminde dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu bölgeye götürdüğünü anlatan Mete, akıllı kavşağın iş görmediğini, çoklu kademeli kavşak yapılması gerektiğini kendisine ilettiğini anlattı.

        Mevcut akıllı kavşağın yetersiz olduğu, yağışlar nedeniyle bölgede battı-çıktı gibi bir yolun da yapılamadığını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

        "Yüksek kademeli kavşakla o geçişin sağlanması gerektiği ortaya çıktı. Bir proje hazırlandı. Bakanımız ile bölgeye yine bir ziyarette bulunduk. O projenin yeterli olmayacağını dile getirdik. Bakan bey de daha dikkatli bir çalışma yapılması için ikinci kez talimat verdi. Yeni proje onaylandı ve ihaleye çıkıldı. Kale-Tavas yolunu yapmakta olan firma bu ihaleyi kazandı. Hatta Denizli yoluna giderken kavşağı geçtikten 200-300 metre sonrasına şantiyesini kurdu. Bugün de yörede ilk sondaj, aplikasyon çalışmalarına da başlayacaklar. Sezonun yoğunluğunu da dikkate alarak gerekli altyapı çalışmaları ve kamulaştırma çalışmaları bu sezon yoğunluğunda yapılacak. Ekim ayının sonunda da inşallah inşaata başlayacağız. Bir yıl içerisinde de kavşağın tamamlanması düşünülüyor."

        Projenin bölgede hem çok güzel bir görüntü oluşturacağını hem de soruna köklü çözüm getireceğini ifade eden Mete, kademeli kavşağın hayata geçmesiyle hiçbir ışık olmadan, hiç beklemeden, trafiği asla sıkıştırmadan hangi yönden gelirse gelsin araçların rahat bir şekilde gideceği yönde devam edebileceğini dile getirdi.

        Mete, şu ifadeleri kullandı:

        "Proje bedeli ise 1 milyar 310 milyon 200 bin 700 lira. Oldukça yüksek maliyetli ama sorunu tamamıyla çözecek. Bu sorun karayolları uhdesinde olan bir sorumluluk. Bu kavşağı geçtikten sonra Muğla'nın içerisine girerken Büyükşehir'in tek yönlü, tek girişli yolu ile karşılaşacak insanlar. Orada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Herhalde şehrin ana girişinin tek şerit olarak nitelendirildiği, daraltıldığı başka bir şehir var mı bilmiyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!

        Benzer Haberler

        Demet Akalın, konser yolunda tekne kazası geçirdi
        Demet Akalın, konser yolunda tekne kazası geçirdi
        Göcek'te lüks yat yoğunluğu yaşanıyor
        Göcek'te lüks yat yoğunluğu yaşanıyor
        Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde
        Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde
        Marmaris'e "Norwegian Jade" ile 2 bin 100 turist geldi
        Marmaris'e "Norwegian Jade" ile 2 bin 100 turist geldi
        Bodrum'da 121 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 121 kaçak göçmen kurtarıldı
        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu
        Muğla'da otelin bahçesinde çıkan yangın zarara neden oldu