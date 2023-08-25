Muğla'ya çoklu kademeli kavşak yapılacak

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla'ya çoklu kademeli kavşak yapılacağını bildirdi.

Mete, İl Başkanı Gültekin Akça ve partililerle parti binasında basın toplantısı düzenledi. Mete, burada yaptığı konuşmada, kent girişine akıllı kavşak için yapılan yüksek kademeli geçiş projesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Kendisinin il başkanlığı döneminde dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu bölgeye götürdüğünü anlatan Mete, akıllı kavşağın iş görmediğini, çoklu kademeli kavşak yapılması gerektiğini kendisine ilettiğini anlattı.

Mevcut akıllı kavşağın yetersiz olduğu, yağışlar nedeniyle bölgede battı-çıktı gibi bir yolun da yapılamadığını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

"Yüksek kademeli kavşakla o geçişin sağlanması gerektiği ortaya çıktı. Bir proje hazırlandı. Bakanımız ile bölgeye yine bir ziyarette bulunduk. O projenin yeterli olmayacağını dile getirdik. Bakan bey de daha dikkatli bir çalışma yapılması için ikinci kez talimat verdi. Yeni proje onaylandı ve ihaleye çıkıldı. Kale-Tavas yolunu yapmakta olan firma bu ihaleyi kazandı. Hatta Denizli yoluna giderken kavşağı geçtikten 200-300 metre sonrasına şantiyesini kurdu. Bugün de yörede ilk sondaj, aplikasyon çalışmalarına da başlayacaklar. Sezonun yoğunluğunu da dikkate alarak gerekli altyapı çalışmaları ve kamulaştırma çalışmaları bu sezon yoğunluğunda yapılacak. Ekim ayının sonunda da inşallah inşaata başlayacağız. Bir yıl içerisinde de kavşağın tamamlanması düşünülüyor."

Projenin bölgede hem çok güzel bir görüntü oluşturacağını hem de soruna köklü çözüm getireceğini ifade eden Mete, kademeli kavşağın hayata geçmesiyle hiçbir ışık olmadan, hiç beklemeden, trafiği asla sıkıştırmadan hangi yönden gelirse gelsin araçların rahat bir şekilde gideceği yönde devam edebileceğini dile getirdi.

Mete, şu ifadeleri kullandı:

"Proje bedeli ise 1 milyar 310 milyon 200 bin 700 lira. Oldukça yüksek maliyetli ama sorunu tamamıyla çözecek. Bu sorun karayolları uhdesinde olan bir sorumluluk. Bu kavşağı geçtikten sonra Muğla'nın içerisine girerken Büyükşehir'in tek yönlü, tek girişli yolu ile karşılaşacak insanlar. Orada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Herhalde şehrin ana girişinin tek şerit olarak nitelendirildiği, daraltıldığı başka bir şehir var mı bilmiyorum."