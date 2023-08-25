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        Muğla'da karısıyla kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:29 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:29
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        Muğla'da karısıyla kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaralandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yolda eşiyle kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaralandı.

        Atatürk Caddesi'nde yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında yaşanan itişmede koca bir iş yerinin camına çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi.

        Cam kırıkları nedeniyle yaralanan ve ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan eş, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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