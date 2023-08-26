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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:52 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:56
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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Vedat I. (56), yönetimindeki 48 SP 410 plakalı motosiklet, Mustafa Münir Elgin Bulvarında, E.Y. (35), yönetimindeki 06 DHV 620 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kolunda ve bacağında kırıklar olduğunu belirlenen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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