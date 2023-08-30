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        Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:39
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        Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında özel teknede 56 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki özel teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

        İtalya rotası üzerinde tespit edilerek durdurulan özel teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 56 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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