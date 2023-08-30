Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris ve Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 23:29 Güncelleme: 30.08.2023 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris ve Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Marmaris ilçesinde Atatürk Caddesi boyunca binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü.

        Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı.

        Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verdi.

        Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Tuğba Yurt konseri gerçekleştirildi.

        Bodrum ilçesinde de marina girişinden başlayan fener alayı Belediye Meydanı'nda sona erdi.

        Etkinliğe katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye Meydanı'nda devam eden kutlama programında, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Ankara Seymenler Kulübü ile Bodrum Yörük Obası Derneği ekibi halk oyunları gösterisi sundu.

        Ankara Seymenler Kulübü Başkanı Şerafettin Demir, etkinlikte vatandaşların bayramını kutlayan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'a günün anısına plaket verdi.

        Kütahya Vali Yardımcılığına atanan Bayar, etkinliğe katılanlarla vedalaştı.

        Etkinlik, Soner Olgun konseri ile devam etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Mansur Yavaş'tan yerel seçim açıklaması
        Güngören'de silahlı çatışma
        Güngören'de silahlı çatışma
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Gece saatlerinde transfer toplantısı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        "Farka rağmen ciddiye alıyoruz"
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Dalaman'da mesire alanı açıldı
        Dalaman'da mesire alanı açıldı
        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı
        Muğla'da ekmek arasına gizlenmiş tabanca yakalandı
        Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da 56 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor
        Muğla sahillerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor
        Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı
        Peynir tenekesinden 1 kilo 711 gram esrar çıktı
        Muğla Valisi Akbıyık "Alkışı Hak Eden Vali" ödülünü aldı
        Muğla Valisi Akbıyık "Alkışı Hak Eden Vali" ödülünü aldı