Bodrum'da düzenlenen "Opus Müzik Festivali" yarın başlayacak

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yarın başlayacak "Opus Müzik Festivali"nde, halk ozanı Aşık Veysel türküleri, Zeki Müren de şarkılarıyla anılacak.

Festivalin Düzenleme Komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenen festivalle doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi bulunan ve yüzde 80'i sudan oluşan Frenk kaktüsü (Opuntia) bitkisinin öne çıkarıldığı festivalde, deprem mağdurlarına da yardım konseriyle destek verilecek.

Aşık Veysel türkülerinin sanatçı Coşkun Karademir tarafından seslendirileceği festivalde, "Sanat Güneşi" Zeki Müren de şarkılarıyla anılacak. Sanatçının sevilen şarkılarını solist Bekir Ünlüataer yorumlayacak.

Türk ve yabancı sanatçıların performanslarını sergileyeceği konserler, Bodrum Kalesi ve La Chic Bodrum'da gerçekleşecek ve ücretsiz olacak.