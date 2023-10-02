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        Muğla'da 2 haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde 15-30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1252 düzensiz göçmenin yakalandığı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:03 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:03
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        Muğla'da 2 haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde 15-30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1252 düzensiz göçmenin yakalandığı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 15-30 Eylül tarihleri arasında şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Menteşe, Datça, Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Ekipler, 1252 düzensiz göçmeni yakalarken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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