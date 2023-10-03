Datça'da hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı yaptırdığı okulda törenle anıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için ölümünün üçüncü yılında yaptırdığı okulda anma töreni düzenlendi.
Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Kabaklarlı için ölümünün üçüncü yılında yaptırdığı okulda anma töreni düzenlendi.
İskele Mahallesi'ndeki Kabaklarlı İlkokulu'nda gerçekleşen törende konuşan Datça Kaymakamı Murat Atıcı "Necat Kabaklarlı'lar gibi hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Eksiklerini vermesin. Ben de şahsım ve devletimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Kabaklarlı'nın eşi Filiz Kabaklarlı ise rahmetli eşi vesilesiyle okul gibi güzel bir çatı altında bulunmanın onurunu yaşadığını söyledi.
Kabaklarlı, "Necat dedemizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Okulumuz pırıl pırıl çocuklar yetiştirmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından törende öğrenciler tarafından halk oyunları ve oratoryo gösterileri sunuldu, şiirler okundu.
Kabaklarlı anısına okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Başar, veliler ile öğrenciler katıldı.