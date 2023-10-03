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        Datça'da hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı yaptırdığı okulda törenle anıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı için ölümünün üçüncü yılında yaptırdığı okulda anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:40
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        Datça'da hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı yaptırdığı okulda törenle anıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde hayırsever iş insanı Necat Ka­bak­lar­lı için ölümünün üçüncü yılında yaptırdığı okulda anma töreni düzenlendi.

        İskele Mahallesi'ndeki Ka­bak­lar­lı İlko­ku­lu'n­da gerçekleşen törende konuşan Datça Kay­ma­kamı Murat Atıcı "Necat Kabaklarlı'lar gibi hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Eksiklerini vermesin. Ben de şahsım ve devletimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Ka­bak­lar­lı'nın eşi Filiz Ka­bak­lar­lı ise rahmetli eşi vesilesiyle okul gibi güzel bir çatı altında bulunmanın onurunu yaşadığını söyledi.

        Ka­bak­lar­lı, "Necat dedemizi bir kere daha rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın. Okulumuz pırıl pırıl çocuklar yetiştirmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından törende öğrenciler tarafından halk oyun­la­rı ve ora­tor­yo gös­te­ri­le­ri su­nuldu, şi­ir­ler okun­du.

        Ka­bak­lar­lı anısına okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Tö­re­ne, Be­le­di­ye Baş­ka­n Yardımcısı Ali Acar, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Er­do­ğan Başar, ve­li­ler ile öğrenciler ka­tıl­dı.

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