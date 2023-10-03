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        Bodrum'da 9 ilden 25 sanatçı "Benim Şapkam Mozaikten" sergisinde buluştu

        Bodrum ilçesinde 9 ilden 25 sanatçı, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında "Benim Şapkam Mozaikten" sergisinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:01
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        Bodrum'da 9 ilden 25 sanatçı "Benim Şapkam Mozaikten" sergisinde buluştu
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        Bodrum ilçesinde 9 ilden 25 sanatçı, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında "Benim Şapkam Mozaikten" sergisinde bir araya geldi.

        Bodrum Dibeklihan Yıldız Kenter sergi salonunda gerçekleşen sergi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

        Küratör Mozaik Sanatçısı Gülçin Sökücü önderliğinde gerçekleşen sergide 9 ayrı ilden 25 sanatçı Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak için bir araya geldi.

        Sergi için yaklaşık bir yıldır hazırlanan sanatçılar mozaik eserleriyle ilgi odağı oldu.

        Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep, Bodrum, Kocaeli, İzmir, Adana ve Eskişehir'den katılan sanatçıların bir birinden seçkin eserleri 29 Ekim'e kadar gezilebilir.

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