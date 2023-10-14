Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:05 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti.

        Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.

        Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

        Su giderlerinde temizlik çalışması yapılmadığını ileri süren esnaf, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tepki gösterdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Feci olay kameraya yansıdı! Oğlunun önünde öldürdü!
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Bacanak kavgasında 8 kurşun!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bodrum'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü kadın öldü
        Bodrum'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü kadın öldü
        Bodrum'da su sorunu yaşanması nedeniyle kışın havuzlar boşaltılmayacak
        Bodrum'da su sorunu yaşanması nedeniyle kışın havuzlar boşaltılmayacak
        Datça'da iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
        Datça'da iki kedi yavrusunun öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
        Bodrum'da su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi
        Bodrum'da su altında 'tektaş' ile sürpriz evlilik teklifi
        Bodrum'da otellere su tasarrufu için 'havuzu boşaltmayıp tekrar kullanın' ç...
        Bodrum'da otellere su tasarrufu için 'havuzu boşaltmayıp tekrar kullanın' ç...
        Bodrum'a "Celebrity Apex" kruvaziyeriyle 2 bin 538 yolcu geldi
        Bodrum'a "Celebrity Apex" kruvaziyeriyle 2 bin 538 yolcu geldi