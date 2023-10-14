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        Bodrum'da su sorunu yaşanması nedeniyle kışın havuzlar boşaltılmayacak

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde suyun verimli kullanılması ve kayıpların önüne geçilmesi amacıyla Turizm Teknik Müdürler Derneği üyelerinin sorumlu olduğu tesislerdeki havuzların kışın boşaltılmayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 20:10 Güncelleme: 14.10.2023 - 20:10
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        Bodrum'da su sorunu yaşanması nedeniyle kışın havuzlar boşaltılmayacak
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde suyun verimli kullanılması ve kayıpların önüne geçilmesi amacıyla Turizm Teknik Müdürler Derneği üyelerinin sorumlu olduğu tesislerdeki havuzların kışın boşaltılmayacağı bildirildi.

        Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ile Turizm Teknik Müdürler Derneği, ilçede yaşanan su sorununa ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

        Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Turizm Teknik Müdürler Derneği Başkanı Burhan Karabağ, özellikle salgından sonra ilçeye göçün arttığını ve su kaynağı konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaya başladıklarını söyledi.

        Büyük ve orta ölçekli tesislerin bunun önlemini alabildiklerini ancak hızlı göç nedeniyle evsel kullanımda buna ayak uydurulamadığını öne süren Karabağ, havuzlarda ve bahçe sulamada yüksek su tüketiminin olduğuna işaret etti.

        Turizm tesislerinde teknik müdürler olarak BODER ile istişare halinde olduklarına değinen Karabağ, şöyle konuştu:

        "Büyük tesislerimiz denizden arıtım cihazı, ters osmoz sistemini kurdu. Bunun yanı sıra kullanılan suları yenilediğimiz biyolojik arıtmalarımızla bahçe sulamada da kullanmaya başladık. Turizm tesisleri buna ayak uydurdu. Otellerde tasarruflu sistemler kullanıyoruz. Su kayıplarının önlenmesine yönelik çalışma yapıyoruz. Kış sezonunda havuzlardaki suyu boşaltmayacağız. Çoğu otel bunu yüzde 60-70 başarabiliyor. Tekrar aynı suyu kış bakımlarını uygun yaparak kullanma imkanına sahip olacak. Çok az bir maliyetle bunu hazır hale getireceğiz. Bu konuda dernek üyelerinin sorumlulukları dışındaki tesislerdeki havuzların da kışın boşaltılmaması önerisinde bulunduk."

        BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de su tasarrufu konusunda teknik müdürlerle çalışma yaptıklarını dile getirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı "Sürdürülebilir Turizm Sertifikası"nın 31 Aralık'a kadar alınması gerektiğini anımsatan Dengiz, bu sertifikanın alınmasında su tasarrufunun en önemli kriterlerden biri olduğuna vurgu yaptı.

        Dengiz, bu sertifikayı alamayan konaklama tesislerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile turizm işletme belgesinin iptal olacağını söyledi.

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, geçen günlerde, Bodrum'da su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik barajlarında su miktarının dip seviyeye düşmesi nedeniyle yer altı su kaynakları için yeni sondaj kuyularının açılacağını bildirmişti.

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