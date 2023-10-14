Bodrum'da hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü kadın öldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü kadın, hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat kamyonun altında kalan motosikletin sürücüsü kadın, hayatını kaybetti.
Akçaalan Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde T.S'nin kullandığı 48 AIC 381 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette seyreden Menekşe Algan yönetimindeki 48 VG 920 plakalı motosiklete, sollama yaptığı sırada çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan Algan, kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde başına darbe alan Algan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Ekiplerinin incelemesinin ardından Algan'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi. Görüntülerde, aynı istikamette seyreden kamyonun motosikleti solladığı sırada altına aldığı görülüyor.