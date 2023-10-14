Çinli turistler Muğla'da Mevlevilik hakkında bilgilendirildi

Dinleri araştırmak için Çin'den Muğla'ya gelen turistler, Şahidi Camisi'ni ziyaretlerinde Mevlevilik hakkında bilgi aldı, meditasyon yaptı.

Çin'den Türkiye'ye kültür turları düzenleyen bir turizm firması aracılığıyla 9 kişilik turist kafilesi, Muğla'nın Menteşe ilçesine geldi.

Tarihi Arasta Çarşısı'nı ve Muğla sokaklarını gezen Çinli turistler, Ulu Cami'yi ziyaret ederek fotoğraf çekti. Daha sonra Şahidi Türbesi ve Camisi'ne gelen grup, burada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Namık Açıkgöz'den Mevlevilik hakkında bilgi aldı.

Açıkgöz tarafından kafileye, camide Mevlevihane Mescidi döneminden kalma bölümde temsili zikir töreni gösterildi. Çinli turistler son olarak camide meditasyon yaptı.

Prof. Dr. Açıkgöz, gazetecilere, Mevlevilik ve sufi geleneğini merak eden bir grup Çinli turistin Muğla'ya geldiğini belirterek, onlara Mevleviliğin tasavvuf ve ritüelistik boyutunu izah edip Muğla'daki Mevleviliğin temel hususiyetlerini aktardıklarını anlattı.

Firma yetkilisi Sedat Kirt, Anadolu'nun az bilinen hazinelerini, kültür ve inanç açısından önemli değerlerini, ilgili kişilere anlatmayı amaçladıklarını söyledi.

Çinlilerde son dönemde Mevleviliğe karşı ilgi uyanmaya başladığını, sufizm ve tasavvuf ile birlikte onun bir alt kolu olan Mevleviliği öğrenmeyi çok istediklerini belirten Kirt, tüm ayrıntıları kapsayan bir tur hazırladıklarını ifade etti.

- "Çin'den ve Avrupa ülkelerinden Mevlevilik üzerine turlar düzenlemeyi amaçlıyoruz"

Kirt, turların ilkinin deneme amaçlı İstanbul'dan başladığına işaret ederek, "Muğla'da devam ediyoruz. Önümüzdeki iki yıl Çin'den ve Avrupa ülkelerinden Mevlevilik üzerine turlar düzenlemeyi amaçlıyoruz. Muğla'da önemli bir Mevlevi dergahı bulunuyor. Anadolu'nun ilk Mevlevi dergahlarından birisi Şahidi dergahı burada. Bu amaçla Çinli grubumuzu Muğla'ya getirdik." diye konuştu.

Kirt, Çinlilerin günlük hayatta yer alan dini ögelerin arkasındaki anlamı merak ettiklerini kaydetti.

Grubun lideri Jiumei Lama, Türkiye'nin büyük, yüce bir ülke olduğunu, bu toprakların yüzyıllar içinde kutsal dinlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Seyahatlerinin bu kutsal dinlerin ardındaki gerçekleri öğrenmeyi ve günlük yaşantıda dini sembollerin anlamlarına sahip olabilmeyi amaçladığını belirten Jiumei, bu derinliği anlayabilmek ve dinlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilmek için Türkiye'de olduklarını ifade etti.

Jiumei, Türkiye'nin çok kültürlü ve çok renkli bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekerek, Muğla'nın İstanbul ve diğer gördükleri yerlere göre çok daha huzur verici, çok daha barış dolu bir kent olduğunu vurguladı.

- "Çok sıcak bir ilgi gördük"

Muğla'ya gelirken bu kadar etkileneceklerini beklemediklerine dikkati çeken Jiumei, şu görüşlerini paylaştı:

"Burada gönül kapımız ve gözlerimiz çok fazla açıldı. Bu bizi geleceğe yönelik daha da heyecanlandırdı. Gelirken bu kadar bilgi sahibi değildik. Burada öğrendiklerimizle gelecekte buraya grubumuzdaki öğrencilerin çok daha fazla ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Otel yönetiminden aracı kullanan şoföre, rehbere, bilgi veren hocamıza, basın mensuplarına kadar yakınlık hissettik. Çok sıcak bir ilgi gördük. Bu da bizim rahatlamamızı sağladı. İnanıyoruz ki sonraki ziyaretlerde insanlığın evrensel birlikteliğini yaşayacağız. Bunun için daha çok gelmek istiyoruz."

Daha çok öğrenci ile gelmek için kendilerinin de gereken çalışmaları yapacaklarını aktaran Jiumei, Muğla'dan Yunanistan'a geçerek Orta Çağ tapınaklarını inceleyeceklerini söyledi.