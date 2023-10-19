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        Datça'da Muh­tar­lar Günü kut­lan­dı

        Muğla'nın Datça ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:42
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        Datça'da Muh­tar­lar Günü kut­lan­dı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Programda, Muh­tar­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Metin Ka­ra­dağ­lı konuşma yaptı.

        Etkinliğin ardından muh­tar­lar Kay­ma­kam Murat Atıcı'yı ma­ka­mın­da zi­ya­ret etti.

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