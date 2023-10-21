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        Dalaman Tiyatro Günleri başladı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Dalaman Tiyatro Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:24
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        Dalaman Tiyatro Günleri başladı
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen Dalaman Tiyatro Günleri başladı.

        İlçedeki bir tiyatro kafe öncülüğünde gerçekleşen festival, doğaçlama tiyatro oyunları ve eğitim fırsatları sunarak bölge halkına sanat dolu bir deneyim sunuyor.

        Tiyatro Günlerinin ilk oyunu "Barazek" ile perde seyircilere açıldı.

        Tiyatro kafenin işletmecisi Nihat Bıyık, etkinliğin amacının Dalaman'ı kültürel bir merkez haline getirmek ve tiyatro sanatını her yaştan insanla buluşturmak olduğunu söyledi.

        İşletme olarak doğaçlama tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, tiyatro eğitimi verdiklerini de belirten Buyık, “Sanatseverler, profesyonel tiyatrocuların rehberliğinde kendi yeteneklerini keşfediyorlar. Genç yeteneklerin yetişmesine olanak sağlarken, aynı zamanda sanatın yaygınlaşmasına katkıda da bulunuyoruz." diye konuştu

        Dalaman Tiyatro Günleri'nde ikisi çocuk oyunu olmak üzere dokuz oyun sergilenecek. Tiyatro günleri 24 Ekim'e kadar devam edecek.

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