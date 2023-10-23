Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yengesini öldürüp, intihar eden kişinin annesine 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürüp, intihar eden kişinin annesine "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yengesini öldürüp, intihar eden kişinin annesine 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürüp, intihar eden kişinin annesine "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Türkmen (65) ile mağdur Bayram Türkmen ve avukatı katıldı.

        Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşlıyım. Suçum yoktur. Oğlumun acısını bile yaşayamadan suçsuz yere tutuklandım." savunmasını yaptı.

        Mahkeme heyeti, sanık Fatma Türkmen'i oğlunu cinayet işlemesi için teşvik ettiği ve olayda maktulün oğlu Bayram Türkmen'e de kürekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Heyet, ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiğinin belirlenememesi nedeniyle sanığın cezasını 13 yıl 6 aya düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Boğalar Mahallesi'nde 2 Ekim 2022'de arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartışan Hasan Türkmen, av tüfeğiyle yengesini öldürdükten sonra kaçmıştı. Türkmen, olay yerine bir kilometre uzaklıkta cinayeti işlediği av tüfeğiyle intihar etmişti.

        Cinayeti işleyen Hasan Türkmen'in annesi Fatma Türkmen hakkında ise olayda hayatını kaybeden Döne Türkmen'in oğlu Bayram Türkmen'i plastik kürekle darbettiği, evden silah alıp gelmesini istediği oğlunu da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp dava açılmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        Galeria Sitesi davası başladı! İşte duruşmadaki ifadeler
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar!
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Enerjide 53 milyar dolarlık satın alma
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Motokuryeyi, otomobilin aniden açılan kapısı öldürdü!
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Yapay zeka kanser hastalarının kalan ömrünü hesapladı
        Güneşli ve tozlu günler
        Güneşli ve tozlu günler
        Beşiktaş'ta karar günü!
        Beşiktaş'ta karar günü!
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        İsrail'den Gazze'ye rehine operasyonu
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Gabar'da günlük üretim 25 bin varile ulaştı
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        Ölümüne yol açtığı motosikletliye arkadaşlık isteği gönderdi!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        22 yaşındaki Beyzanur'u öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Dzeko, İrfan ve Szymanski'den müthiş istatistik
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Avrupa şampiyonu Milli sporcu Buket Kaya, kazada öldü!
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        Evliliği sarsan o isim konuştu
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        "Fenerbahçe tıkır tıkır"
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Madonna ölüm tehdidi aldı
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Türkiye'de önce Ar-Ge sonra üretim yapacak
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Gazze'ye gece boyu bombardıman!
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Harvard’a! NASA destekli projede yeni hedef astronotlar

        Benzer Haberler

        Babadağ'dan köpeğiyle yamaç paraşütü atlayışı yaptı
        Babadağ'dan köpeğiyle yamaç paraşütü atlayışı yaptı
        Muğla'da evler bayrakla donatılacak
        Muğla'da evler bayrakla donatılacak
        Fethiyespor gurbette ilk kez güldü
        Fethiyespor gurbette ilk kez güldü
        Muğla'da yetiştirilen nar yurt dışında alıcı buluyor
        Muğla'da yetiştirilen nar yurt dışında alıcı buluyor
        Bodrum FK zirvenin ensesinde
        Bodrum FK zirvenin ensesinde
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sona erdi
        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları sona erdi