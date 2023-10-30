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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, ilk gün yarışlarıyla start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 30.10.2023 - 20:23
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        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası başladı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, ilk gün yarışlarıyla start aldı.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Beyaz Rusya, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katılıyor.

        İlk gün "Netsel Marina Günü" yarışında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

        Körfezde yarışan IRC grubundaki yatlar, iki yarış birden gerçekleştirirken, IRCCHR grubunda körfez dışındaki yatlar rüzgar yetersizliği nedeniyle tek yarış yapabildi.

        Yelkenciler, iki ayrı filo halinde koy içi ve dışında rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

        Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

        MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öznur, AA muhabirine, yarışları 34'üncü kez yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yarışların ilk gününde koy içinde uygun rüzgarda iki yarış birden yaptıklarını aktaran Öznur, "Koy içinde yarışan yelkencilerimiz keyifle karaya döndü. Koy dışında da bir yarışla ilk günü tamamladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 34. kez yat yarış haftasını gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Yarışların ardından Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında ilk gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

        34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 3 Kasım Cuma günü yapılacak "5. Yarış Günü"yle sona erecek.

        Organizasyonun ilk gününde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

        - 1. Yarış (Netsel Marina Günü)

        IRC1: Matrak2/Orhan Özdaş

        IRC2: Fox-L/Aliaksandr Racheuski

        IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

        IRC4: Agile/Alexei Ferederii

        IRC5: Looping/Yury Shualov

        IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko

        IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov

        IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov

        IRCCHR4:Cadenza/Evgenii Smirnov

        - 2. Yarış (Netsel Marina Günü)

        IRC1: Lagertha/Sergei Musikhin

        IRC2: Technonicol/Vladimir Nikitin

        IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chevtsov

        IRC4: Symfony/Anton Timakov

        IRC5: Looping/Yury Shualov​​​​​​​

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