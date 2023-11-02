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        Muğla'da 15 günde 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla ve ilçelerinde 16-31 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandığı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 28 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:06
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        Muğla'da 15 günde 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla ve ilçelerinde 16-31 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 103 düzensiz göçmenin yakalandığı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 28 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 16-31 Ekim tarihlerinde Muğla ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonda 2 bin 103 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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