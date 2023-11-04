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        Nüfusun giderek arttığı Bodrum'da su sorunu ilçede yaşayanları endişelendiriyor

        ALİ BALLI - Artan nüfus yoğunluğunun da etkisiyle su sorununun yaşandığı Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde yaşayanlar, bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 11:05 Güncelleme: 04.11.2023 - 11:05
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        Nüfusun giderek arttığı Bodrum'da su sorunu ilçede yaşayanları endişelendiriyor
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        ALİ BALLI - Artan nüfus yoğunluğunun da etkisiyle su sorununun yaşandığı Muğla'nın turizm merkezi Bodrum ilçesinde yaşayanlar, bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

        Türkiye'nin ve dünyanın gözde tatil merkezi Bodrum, su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarındaki suyun tükenmesiyle susuzlukla karşı karşıya.

        İlçenin yaklaşık 190 bin olan yerleşik nüfusunun iki hatta üç katına çıkmasıyla bazı bölgelerde yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor. Kesintiye uğrayan bazı hanelerin su ihtiyaçları ise tankerlerle taşınan suyla sağlanıyor.

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Makina Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Yürütme Kurulu Başkanı ​​​​​​​Semayi Yaman, AA muhabirine, oda olarak Bodrum'da su sorununun yaşanacağını 2009 yılında gündeme getirdiklerini söyledi.

        Bodrum'a Geyik ve Mumcular barajları ile Çamköy yer altı kaynaklarından su geldiğini hatırlatan Yaman, Geyik Barajı'nın 1988'de planlamasının termik santralin soğutma suyu olarak kullanmak üzere yapıldığını belirtti.

        Barajın kapasitesinin yılda 22 milyon metreküp olduğunu dile getiren Yaman, bunun 16 milyon metreküpünün termik santralin soğutma suyu olarak kullanıldığını, 6 milyon metreküpünün de Milas ilçesi ve çevresinin tarımsal can suyu olarak planlandığını kaydetti.

        Geyik Barajı'ndaki suyun yılda 6 milyon metreküpünün Bodrum'a verildiğini anlatan Yaman, "Nihayetinde o su da tükendi. Çamköy yer altı kaynakları o bölgede bulunan 9 mahallenin tarımsal sulamasında kullanılıyor ve havalimanına yılda yaklaşık 1,5 milyon metreküp su veriyor. Yaklaşık 4 milyon metreküp Güllük ilçesine, 5 milyon metreküp civarında da Bodrum'a su sağlıyor. O bölge de şu anda imdat veriyor. Başka çözümler bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Mumcular Barajı'nın artık Bodrum'a yetmediğini belirten Yaman, bunun ilçe nüfusunda yaşanan artıştan kaynaklandığına işaret etti.

        Yaman, "Bu yıl ilçede nüfus sorununun üst noktalara geldiğini düşünüyoruz. Burada çok kapsamlı bir sistem kurmadan yaşanan sıkıntının altından kalkamayız." değerlendirmesini yaptı.

        Tüm kurumların işbirliği yaparak bilimsel anlamda su sorununa çözüm yolu araması gerektiğine dikkati çeken Yaman, şöyle devam etti:

        "Bodrum'da kış nüfusu arttı ve çok fazla yapılaşma var. Bodrum mimarisine ve imar durumuna göre de aykırılıklar çok fazla. Dolayısıyla su tüketimi de ona göre çok arttı. Mimar ve Şehir Plancıları arkadaşlarımız da bu konuda mücadele veriyor. Davalar açılıyor ama maalesef önünü alamıyoruz. Bodrum'un yer altı kaynakları da zaten çok kısıtlı. Tuzlulaşma oranı gittikçe iç kısımlara doğru gelmekte. Bodrum bir an evvel uzak kaynaklardan çözüm yolları aramak zorunda. Dalaman ve Köyceğiz gibi su kaynaklarını değerlendirmek mecburiyetinde. Denizden su elde etme de olabilir ama bu inanın çok maliyetli ve zor bir çalışma. Milas Ekinanbarı deresinin kaynağını biliyoruz. Yılda yaklaşık 120 milyon metreküp su akıyor. Bu suyu mutlaka Bodrum'un değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz."

        - "Annemin evindeyim üç gündür suyumuz yok"

        Yüksek şehir plancısı Şule Kükrer de kendisinin Bodrumlu olduğunu, ilçede su sorununun çocukluğundan bu yana sürdüğünü ifade etti.

        Su sorununun giderek arttığını anlatan Kükrer, şöyle konuştu:

        "Bodrum'da durduramadığımız bir nüfus artışı var. Üstyapı altyapıdan daha önce ve hızlı gelişiyor. İlçede sürekli bir su sıkıntısı yaşanıyor. Kimse konforundan ve konfor alanından vazgeçmiyor. Sitelerdeki çim alanlar, golf alanları, havuzlar vahşi bir su tüketimine neden oluyor. Kaynaklar nüfusa göre adil bir şekilde kullanılmadığı gibi kamu yararına da kullanılmıyor. Nüfus artışını hızlandıracak mega projeler Bodrum yarımadasını tercih etmekte ısrarcı, idari olarak da buna geçit veriliyor. Termik santrallerin kullandığı su da bölgedeki su sıkıntısının nedenlerinden en önemlisi. Bunun yanında da hiçbir şekilde önlem alınmıyor. Bu yörenin mimari özelliklerinden olan, çatı sularını ve yağmur sularını toplamak gibi özellikler ise plan ve plan notlarına yansımadığı için uygulamadan kalkmış görünüyor. Bütün bunlardan kaynaklanan sürekli bir su sıkıntısı var. Şu anda annemin evindeyim üç gündür suyumuz yok. Kardeşim Turgutreis'te yaşıyor 15 gündür su yok. Kardeşimin Akyarlar'da işlettiği plajın yakınında 3-4 yıldır 19 kez aynı noktadan boru patlağı meydana geldi."

        Kükrer, Bodrum'da bir parsel su sıkıntısı yaşarken karşısındaki bir diğer parselde ise artezyenlerden çekilen suyla çim sulandığını bu nedenle ilçede su tüketiminde bir dengesizlik olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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