Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:Bodrumİlçe

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hasan Hüseyin Tetik, Sabri Öğe

        Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 90 Süleyman Özdamar), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammed Gönülçalar), Üzeyir Ergün (Dk. 90 Omar İmeri), Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Haqı Osman), Celal Dumanlı, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 83 Aldair Balde)

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Tugay Kacar, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Korenica), Oğuzhan Berber, Graovac (Dk. 46 Gakpa), Diallo (Dk. 68 Kerim Frei), Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Sandro Lima (Dk. 81 Muhammed Kiprit), Topalli (Dk. 68 Bekir Karadeniz)

        Goller: Dk. 23 Samet Yalçın, Dk. 55 Celal Dumanlı (Bodrum FK)

        Kırmızı Kart: Osman Özköylü (Devre arasında-teknik direktör) (Manisa FK)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Alperen Uysal, Dk. 82 Gakpa, Dk. 90+2 Korenica (Manisa FK), Dk. 26 Celal Dumanlı, Dk. 61 Kenan Özer (Bodrum FK)

        MUĞLA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Kalbi 12 santim sağa kaydı! Dev tümör doktorları bile şaşırttı
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Unutulan kargo fişi yasak aşk vahşetini çözdü!
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN Trio yorumları
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Bodrum FK - Manisa FK: 2-0
        Bodrum FK - Manisa FK: 2-0
        İztuzu sahilinde yaklaşık 35 bin caretta caretta mavi sularla buluştu
        İztuzu sahilinde yaklaşık 35 bin caretta caretta mavi sularla buluştu
        20. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da başladı
        20. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum'da başladı
        Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum açıklarında 84 düzensiz göçmen yakalandı
        Antalya ve çevre illerde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Antalya ve çevre illerde Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
        Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalandı...
        Bodrum'da fırtına nedeniyle bazı tekneler kayalıklara sürüklenip parçalandı...