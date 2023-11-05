Stat:Bodrumİlçe

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Hasan Hüseyin Tetik, Sabri Öğe

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın (Dk. 90 Süleyman Özdamar), Kenan Özer (Dk. 70 Muhammed Gönülçalar), Üzeyir Ergün (Dk. 90 Omar İmeri), Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 83 Haqı Osman), Celal Dumanlı, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 83 Aldair Balde)

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Tugay Kacar, Oğuz Gürbulak (Dk. 76 Korenica), Oğuzhan Berber, Graovac (Dk. 46 Gakpa), Diallo (Dk. 68 Kerim Frei), Burak Altıparmak, Ayberk Karapo, Domgjonas, Sandro Lima (Dk. 81 Muhammed Kiprit), Topalli (Dk. 68 Bekir Karadeniz)

Goller: Dk. 23 Samet Yalçın, Dk. 55 Celal Dumanlı (Bodrum FK)

Kırmızı Kart: Osman Özköylü (Devre arasında-teknik direktör) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 6 Alperen Uysal, Dk. 82 Gakpa, Dk. 90+2 Korenica (Manisa FK), Dk. 26 Celal Dumanlı, Dk. 61 Kenan Özer (Bodrum FK)

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