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        Bodrum açıklarında lastik bottaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 23:41 Güncelleme: 09.11.2023 - 23:50
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        Bodrum açıklarında lastik bottaki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı, 51 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarılırken, 51 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında bir gurup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salı ve 2 lastik bottaki 87 göçmeni kurtardı.

        Öte yandan Bodrum açıklarında görevli sahil güvenlik botları ve radarı tarafından farklı zamanlarda düzensiz göçmenlerin lastik botlarla yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı tespit edildi.

        Lastik botlardaki 51 yabancı uyruklu, bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibince yakalandı.

        Operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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