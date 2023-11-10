Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da öğrencilerin ilk ara tatili başladı

        Muğla'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da öğrencilerin ilk ara tatili başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

        Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi. Okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla il genelinde yaklaşık 167 bin öğrenci için ilk ara tatil başladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ara tatil nedeniyle mesaj yayımladı.

        Çay, mesajında, öğrencilere her anı, amacına uygun olarak değerlendirilen zamanın, başarının ve mutluluğun anahtarı olduğunu hatırlatarak, zamanın her anının değerini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

        Öğrencilere bu kısa molada dinlenerek, okuyarak, keşfederek, yeni şeyler öğrenerek, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunarak kaliteli zamanlar geçirmelerini öneren Çay, böylece yeni eğitim öğretim dönemine daha hazır ve motive bir şekilde başlayabileceklerini ifade etti.

        Çay, öğretmenlere de eğitim öğretim döneminin başından bu yana göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

        Muğla'da görev yapan 14 bin 203 öğretmen için de kasım ara tatilindeki seminer döneminin çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

        Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Muğla'da dalgıçlar Atatürk'ü deniz dibinde bayraklarla andı
        Muğla'da dalgıçlar Atatürk'ü deniz dibinde bayraklarla andı
        Fethiye'de milli ağaçlandırma günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Fethiye'de milli ağaçlandırma günü kapsamında fidan dikimi yapıldı
        Muğla'da Türk-Hollanda Dostluğunun 60. yılı kutlama etkinliği düzenlendi
        Muğla'da Türk-Hollanda Dostluğunun 60. yılı kutlama etkinliği düzenlendi
        Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ölümlü kaza, araç kamerası...
        Muğla'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ölümlü kaza, araç kamerası...
        5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Marmaris'te başladı
        5. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Marmaris'te başladı
        Muğla'da 2 yıl önce yanan ormanlar yeniden yeşeriyor
        Muğla'da 2 yıl önce yanan ormanlar yeniden yeşeriyor