Muğla'da öğrencilerin ilk ara tatili başladı Muğla'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

Muğla'da ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili başladı.

Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, son ders zilinin çalmasıyla birlikte eğitime ara verdi. Okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla il genelinde yaklaşık 167 bin öğrenci için ilk ara tatil başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ara tatil nedeniyle mesaj yayımladı.

Çay, mesajında, öğrencilere her anı, amacına uygun olarak değerlendirilen zamanın, başarının ve mutluluğun anahtarı olduğunu hatırlatarak, zamanın her anının değerini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilere bu kısa molada dinlenerek, okuyarak, keşfederek, yeni şeyler öğrenerek, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunarak kaliteli zamanlar geçirmelerini öneren Çay, böylece yeni eğitim öğretim dönemine daha hazır ve motive bir şekilde başlayabileceklerini ifade etti.

Çay, öğretmenlere de eğitim öğretim döneminin başından bu yana göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Muğla'da görev yapan 14 bin 203 öğretmen için de kasım ara tatilindeki seminer döneminin çevrim içi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak.