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        Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi öldü

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde mermer blok altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:26 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:26
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        Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi öldü
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde mermer blok altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.

        Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş (24), ocaktan elde edilen blok mermerin plakalara dönüştürülmesinde kullanılan katrak makinesinde kesim yaptığı sırada iş kazası meydana geldi.

        İşçinin mermer blokun altında kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekibi Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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