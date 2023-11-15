Muğla'da mermer blokun altında kalan işçi öldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde mermer blok altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.

Paşapınarı Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Ozan Durmuş (24), ocaktan elde edilen blok mermerin plakalara dönüştürülmesinde kullanılan katrak makinesinde kesim yaptığı sırada iş kazası meydana geldi.

İşçinin mermer blokun altında kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Kaza yerine gelen sağlık ekibi Durmuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, jandarma ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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