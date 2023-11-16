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        Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 20:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:58
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        Bodrum açıklarında 81 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki lastik botlarda 81 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda iki ayrı lastik botta Sahil Güvenlik radarınca bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

        Durdurulan lastik botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 81 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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