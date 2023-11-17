Bodrum'da düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışmayı polis önledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışma polislerce yatıştırıldı.

Torba Mahallesi'ndeki Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde düzensiz göçmenler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenen tartışmada bir düzensiz göçmen fenalık geçirince 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.