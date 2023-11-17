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        Bodrum'da düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışmayı polis önledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışma polislerce yatıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:30
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        Bodrum'da düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışmayı polis önledi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzensiz göçmenler arasında çıkan tartışma polislerce yatıştırıldı.

        Torba Mahallesi'ndeki Bodrum Göçmen Koordinasyon Merkezi'nde düzensiz göçmenler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polisin müdahalesiyle daha fazla büyümeden önlenen tartışmada bir düzensiz göçmen fenalık geçirince 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı.

        Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği bu kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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