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        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 22:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:05
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        Muğla'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, evde çıkan yangında 81 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

        Elmacık Mahallesi'nde Fatma Geren'e ait evde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, 81 yaşındaki Geren'in cansız bedenine ulaştı.

        Ceset, Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç ile İlçe Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, bölgede incelemelerde bulundu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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