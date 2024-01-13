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        Muğla'da çocuklar harçlıklarını Filistin'deki çocuklara gönderdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir Kur'an kursundaki öğrenciler, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kumbaralarındaki paralarını ilçe müftülüğüne teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:57 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:27
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        Muğla'da çocuklar harçlıklarını Filistin'deki çocuklara gönderdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir Kur'an kursundaki öğrenciler, Gazze'de yaşayan çocuklara destek amacıyla kumbaralarındaki paralarını ilçe müftülüğüne teslim etti.

        Hacı Fehmi Özer 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, öğreticileri nezaretinde İlçe Müftüsü Kamil Oktay'ı ziyaret etti.

        Ziyarette kumbaralarını açan öğrenciler biriken harçlıklarını Filistin'deki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için Oktay'a teslim etti.

        Toplanan paraların en kısa sürede Filistin'e gönderileceğini belirten Oktay, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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