Muğla'da horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin 950 lira ceza uygulandı Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir dernekte horoz dövüştürürken yakalanan 54 kişiye, 346 bin 950 lira ceza kesildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir dernekte horoz dövüştürürken yakalanan 54 kişiye, 346 bin 950 lira ceza kesildi.

İlçede bir dernekte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, derneğe yaptıkları baskında horoz dövüştüren 54 kişiyi yakaladı ve toplam 346 bin 950 lira ceza uyguladı.

Dövüştürülen 9 yaralı horoz ise Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.