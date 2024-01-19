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        Muğla'da horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin 950 lira ceza uygulandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir dernekte horoz dövüştürürken yakalanan 54 kişiye, 346 bin 950 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:36
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        Muğla'da horoz dövüştüren 54 kişiye 346 bin 950 lira ceza uygulandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir dernekte horoz dövüştürürken yakalanan 54 kişiye, 346 bin 950 lira ceza kesildi.

        İlçede bir dernekte horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, derneğe yaptıkları baskında horoz dövüştüren 54 kişiyi yakaladı ve toplam 346 bin 950 lira ceza uyguladı.

        Dövüştürülen 9 yaralı horoz ise Muğla Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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