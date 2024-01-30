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        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak

        Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ve 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılan Tolga Yağcı (29) kararın istinafta bozulması sebebiyle yeniden yargılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:44
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        Muğla'da lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü yeniden yargılanacak
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        Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden olan ve 24 bin 300 lira para cezasına çarptırılan Tolga Yağcı (29) kararın istinafta bozulması sebebiyle yeniden yargılanacak.

        Akgül ailesinin avukatının karara itirazının üzerine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi verilen cezayı az bularak sanığın yeniden yargılanmasına karar verdi.

        Sıla Akgül'ün ailesinin avukatı Didem Alaca, AA muhabirine, kararın sonrasında basit taksirle öldürme değil bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunduklarını söyledi.

        İtirazlarının kabul edildiğini, mahkemenin cezanın paraya çevrilemeyeceğine hükmettiğini belirten Alaca, "Tekrar yargılama yapılmak üzere dosya Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesine geri gönderildi. Önceki ceza bozuldu. Daha ağır bir ceza alacak ve paraya çevrilmeyecektir düşüncesindeyiz. Ailesinin içine bir nebze olsun su serpildi. Adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağız." dedi.

        Menteşe ilçesine bağlı Salihpaşalar Mahallesi'nde 14 Aralık 2022 tarihinde lise öğrencisi Sıla Akgül'e, yolun karşısına geçmek isterken Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil çarpmış, Akgül yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanmış, 33 gün sonra tahliye edilmişti.

        Yağcı'nın tutuksuz yargılandığı davada karar duruşması 19 Ekim 2023'te Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmış, sanığa önce 3 yıl 4 ay hapis cezası vermiş, daha sonra ceza 24 bin 300 lira para cezasına çevirmişti. Yağcı'nın ehliyetine de 6 ay süreyle el konulmuştu.

        Akgül'ün ailesi, "Temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu" gerekçesiyle mahkemenin kararını istinafa taşımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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