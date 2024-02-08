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        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, basın mensuplarıyla buluştu

        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 08.02.2024 - 15:09
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        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Ünlü, basın mensuplarıyla buluştu
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        CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Acar Ünlü, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ünlü, Tepe Mahallesi'nde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinde çocuklarına daha güzel bir kent bırakmak için gayretle çalışacaklarını söyledi.

        Güçlü adaylarla seçim yarışına girdiklerini belirten Ünlü, "Seçimleri yüzde 60 civarında yüksek bir oy oranı ile kazanacağız. Marmaris'i hep birlikte kent yaşayanımızla birlikte ayağa kaldıracağız. Potansiyeli güçlü bir ilçeyiz. Bu gücümüzü akıl ve bilimle birlikte daha ileriye taşıyacağız. Hep birlikte Marmaris'in geleceği için çalışacağız. Bana adaylık görevini veren genel başkanımız Özgür Özel, parti yönetimi ve parti meclisimize teşekkür ediyorum. Aldığım bayrağı daha ileriye taşıyacağım." dedi.

        Toplantıya CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve çalışma ekibi eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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