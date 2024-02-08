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        MHP Dalaman İlçe Başkanlığı binası açıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:44
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        MHP Dalaman İlçe Başkanlığı binası açıldı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dalaman İlçe Başkanlığı binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki törende konuşan MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat, Cumhur İttifakı'nın Dalaman'da vücut bulmuş halini görmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

        Cumhur İttifakı olgusunu korumak, yaşatmak için AK Parti teşkilatları ellerinden gelen hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Akarfırat, "Muğla'da 7 belediyemiz var. Allah'ın izniyle 13 belediye ve üstüne de büyükşehir belediyesini alacağız. Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız da şahit oldu ki verdiğimiz oylar boşa gitmiyor, bize hizmet olarak geri dönüyor." dedi.

        Türkiye'ye örnek belediyeciliğin Muğla'dan gösterileceğini vurgulayan Akarfırat, şunları kaydetti:

        "Onların kendi kavgalarını seyrettik işte 5 yıl. Muğla önemli bir lokasyon, Muğla Türkiye'nin penceresidir. Bütün Avrupalının, Asyalının tatil yaptığı yerdir. Biz burada başaracağız. Büyükşehirle, kendi ilçe belediyelerinde olan kavgalarını seyrettik 5 yıl. Yok, bitti. Buradaki inanmış arkadaşlarımızla beraber hem Muhammet başkanımı tekrardan belediye başkanı olarak göreceğiz hem de büyükşehri de alacağız ve bütün Türkiye'ye örnek belediyeciliğin ne olduğunu buradan göstereceğiz."

        AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, ise Cumhur İttifakı teşkilatları olarak 31 Mart seçimlerinde sloganın Türkiye Yüzyılı olduğunu dile getirdi.

        Seçimde Cumhur İttifakı olarak hem büyükşehirde hem de 13 ilçede daha çok iddialı olduklarını ve başaracakları belirten Akça, "Çünkü başarmak durumundayız. Özellikle büyükşehir anlamında Muğla'nın yıllardır çözülemeyen sorunu var. Artık bu sorunların daha öteye de gitmesi mümkün değil. Bunun da ancak Cumhur İttifakı adayının seçilmesiyle çözülebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

        Törende, Dalaman Belediyesi Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan adayı Muhammet Karakuş, ile MHP Dalaman İlçe Başkanı Fatih Avcı konuşma yaptı.

        Törene, Ortaca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Alim Uzundemir, AK Parti Dalaman ilçe Başkanı Şefik Oğuz ile partililer katıldı.

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