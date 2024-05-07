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        Muğla'da yol kenarına devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 07.05.2024 - 14:16
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        Muğla'da yol kenarına devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarına devrilen beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Beyobası Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen beton mikseri, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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