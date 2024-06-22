Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, evdeki 3 kedi ile yavruları kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, evdeki 3 kedi ile yavruları kurtarıldı.
Dirmil Mahallesi Sporkent 1 Sitesi'nde üç katlı evin üçüncü katından alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.
Ekipler tarafından müdahale edilerek söndürülen yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın sırasında evdeki 3 kedi ve üç kedi yavrusu kurtarıldı.
Yapılan ilk incelemede yangının, prizde takılı bırakılan çoğaltıcıdan çıktığı belirlendi.
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