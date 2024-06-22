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        Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, evdeki 3 kedi ile yavruları kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:39 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:39
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        Bodrum'da çıkan yangında evdeki üç kedi ve yavruları kurtarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında, evdeki 3 kedi ile yavruları kurtarıldı.

        Dirmil Mahallesi Sporkent 1 Sitesi'nde üç katlı evin üçüncü katından alevlerin yükseldiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen adrese gitti.

        Ekipler tarafından müdahale edilerek söndürülen yangın sonucunda evde büyük çapta hasar meydana geldi.

        Yangın sırasında evdeki 3 kedi ve üç kedi yavrusu kurtarıldı.

        Yapılan ilk incelemede yangının, prizde takılı bırakılan çoğaltıcıdan çıktığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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