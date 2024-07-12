Süper Lig maçlarının oynanacağı Bodrum İlçe Stadı'nda hazırlıklar sürüyor

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin maçlarını oynayacağı Bodrum İlçe Stadı'nda eksikliklerin giderilmesi için başlatılan tadilat çalışmaları devam ediyor.

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, ziyaret ettiği ilçe stadında gazetecilere yaptığı açıklamada, stat çalışmalarının UEFA ve TFF'nin Süper Lig için belirlediği standartlara uyulacak şekilde yapıldığını söyledi.

Çalışmaların yüzde 75 oranında bitirildiğini belirten Polat, stadı Gaziantep FK maçına yetiştirmek istediklerini ifade etti.

Bunun için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne işaret eden Polat, "Soyunma odalarını, hakem odalarını, basın tribünü, protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70'i tamamlandı. En kısa süre içerisinde bir aksilik olmadığı sürece ilk maçımızı biz kendi stadımızda oynayacağız." diye konuştu. Polat, stat zemini için ay başında çalışma başlatıp, bir hafta içerisinde gözden geçireceklerini belirtti. Bodrum FK'nin Başkanı Fikret Öztürk'ün öncülüğünde yönetim kurulu üyelerinin stat çalışmalarını bitirmek için maddi ve manevi tüm güçlerini kullandıklarını ifade eden Polat, şunları kaydetti: