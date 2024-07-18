Bodrum'da 16 tatilci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tatilcilerin akşam yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınacağı öğrenildi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayanlardan bazılarının karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetinde bulunması üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi.

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