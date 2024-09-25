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        Muğla'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin "beyaz önlük" töreni yapıldı

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 209 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:51
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        Muğla'da Tıp Fakültesi öğrencilerinin "beyaz önlük" töreni yapıldı
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        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesine kayıt yaptıran 209 öğrenci için "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki törende, okula başlayan 150 Türkçe ve 59 İngilizce tıp bölümü öğrencisine doktor önlükleri, protokol üyeleri tarafından giydirildi.

        Törende konuşan MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, öğrencilere, araştırma ruhunu benimsemeleri, mevcut durumu sorgulamaları ve yaptıkları her şeyde mükemmellik için çabalamaları tavsiyesinde bulundu.

        MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ise öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek beyaz önlüğün hikayesini anlattı.

        Beyaz önlüğün saflık ve temizlik olduğunu belirten Karakuş, "Üzerindeki kanlar, kırışıklıklar deneyimin simgesidir. Zorlu eğitim süreci sonrası sadece tıp doktoru unvanı kazanmayacaksınız. Yaşadığınız yorgunluğun size ne kadar huzur verdiğini de tadacaksınız. Çok çalışarak bu eğitim sürecini tamamlayacağınızdan ve Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözüne layık olarak aramıza katılacağınıza inancım tamdır." dedi.

        Tören, Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

        Törene, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün, Prof. Dr. Celal Ateş ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İsmail Gökbel, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan da katıldı.

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